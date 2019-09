Man út Antwerpen oanholden foar mishanneling yn Wolvegea

By it kafee yn Wolvegea stiene de plysjeminsken klear mei hynders en hûnen. Se hienen op basis fan it sinjalemint de man op it each dy't dêr op in terras siet.

Dochs hat de plysje net dêr yngrepen, mar it buske mei de supporters pas ûnderweis nei It Hearrenfean stilset by in tankstasjon lâns de A32. Dêr is de fertochte oanholden en oerbrocht nei it plysjeburo. Der komt ûndersyk nei de mishanneling, it slachtoffer docht oanjefte.

De grutte plysjemacht yn Wolvegea en it leven fan de supporters luts in soad oandacht fan foarbygongers.