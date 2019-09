IepenUp Live begjint wer: Jenny Douwes byt spits ôf

Alle wiken stiet in oar ûnderwerp oer aktuele fraachstikken, frijheid en demokrasy sintraal yn IepenUP Live.

Op 4 septimber is de earste útstjoering fan IepenUP Live mei dêryn Jenny Douwes. Se waard bekend as frontfrou fan de 'blokkearfriezen' en as wurdfierder fan dy groep aksjefierders foar Swarte Pyt groeide Jenny út ta in nasjonale bekendheid.

Se sil yngean op de gefolgen dy't har rol as aksjefierder hat op har libben as mem en ûndernimmer.