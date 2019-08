"Dit voelt als een nederlaag, omdat je jezelf niet beloont"

Mark Diemers fan Fortuna Sittard, dy't in ferline hat by SC Cambuur, is bliid mei it punt dat syn ploech oerhâld oan it duel tsjin Hearrenfean. "Ik denk een onterecht punt. Maar we hebben er heel hard voor gevochten. Heerenveen was beter, heeft meer kwaliteit en dat zie je ook. Maar we hebben wel standgehouden."

De ôfrûne tiid wie der fanút East-Europa genôch ynteresse yn Diemers. Sa wie it Roemeenske Cluj al rûn mei Fortuna foar in transfersom fan 2 miljoen euro, mar dêroer seit Diemers dat hy net foar it jild kiest: "Ze boden veel poen, maar ik heb nu nog andere plannen. Als ik zo doorga als ik nu doe, denk ik dat ik die plannen ga bereiken. Als er iets moois uit Spanje, Italië, Engeland of Duitsland komt, daar wil ik graag naartoe. Als dat niet komt, blijf ik met alle plezier hier nog een jaar voetballen. Ik heb het hier naar mijn zin."