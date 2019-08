Friezen pakke gjin titel op NK Fierljeppen

De titel by de manlju gie nei Rian Baas út Utrecht. Hy sprong yn syn twadde sprong nei 21.27 meter. Dêrmei wie hy de iennichste ljepper boppe de 21 meter. De oare ljeppers kamen dêr yn it ferfolch fan de wedstriid net mear oan. It twadde plak wie foar de grutte favoryt Jaco de Groot (20.93), tredde waard Wilco van Amerongen (20.48). De bêste Fries wie Freark Kramer fan It Heidenskip, dy't nei 20.23 ljepte.

By de froulju wie Marrit van der Wal fan It Heidenskip de grutte favoryt. In pear wike lyn ljepte sy noch nei in nij wrâldrekôr ta. Sneon kaam se in bytsje teloarstellend net fierder dan it tredde plak mei 15.96 meter. De winst gie nei Wendy Helmes (16.43), it sulver wie foar Dymphie Baas (16.21)

Famke út Grinslân hâldt Fryske eare heech

By de junioaren moast Wietse Nauta fan Drylts it earste plak oan Reinier Overbeek litte. Nauta ljepte mei syn lêste sprong nei 20.37 meter, mar dat wie krekt net genôch om oer de 20.45 fan Overbeek te gean. It tredde plak gie nei Daniel Cluistra dy't net fierder kaam as 18.71.

By de jonges gie de winst nei Roy Velis (18.50). Hy ljepte fierder dan Rutger Haanstra fan It Heidenskip (18.10) en Peter Faber (17.99).

De iennichste titel foar it Frysk ljeppersboun wie foar Femke Rispens, dy't wennet yn it Grinzer Niehove. Mei 15.07 ljepte sy fierder as Suzanne Mulder (14.79) en Lisse van der Knaap fan Drylts (14.49).