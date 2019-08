Helptsjinsten binne oanwêzich, it is noch net dúdlik oft der ek minsken ferwûne rekke binne. It ferkear op de A6 moat rekken hâlde mei fertraging. Ien rydstrook is ôfsletten en de file is in pear kilometer lang. Oer de oarsaak fan it ûngelok is noch neat bekend.