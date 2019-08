Turnsters twadde by ynterlân op It Hearrenfean

De Nederlânske turnploech hat by de ynterlân tsjin Italië en Noarwegen it twadde plak behelle. Op It Hearrenfean kamen neist Lieke Wevers ek Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman yn aksje. Se hellen in totaal fan 162.067 punten.