De 48 sterkste ljeppers út Hollân en Fryslân stride dêr fan 14.00 oere ôf om de fiif gouden medaljes yn de kategoryen senioaren, froulju, junioaren, jonges en famkes. It NK Fierljeppen 2019 yn Zegveld 2019 is de klimaks fan it seizoen en is hjirûnder live te folgjen.