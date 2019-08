Organisator ITGWO: "In de loop der jaren goede relatie opgebouwd"

It is in wat frjemde situaasje: 6.000 besikers genietsje folop fan Into The Great Wide Open op Flylân. In festival yn de natuer mei muzyk, dûns en kultuer. Oer twa wiken wol de organisaasje fan it festival Eilân op Skylge hast itselde besykje te organisearjen.

Mar dêr kin it festival net trochgean as gefolch fan in ferkearde fergunningoanfraach. "Ik vind het heel sneu, voor beide kanten, maar je moet de zaken wel goed voor elkaar hebben," seit Ferry Roseboom fan Into The Great Wide Open dêroer.