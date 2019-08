Iepenloftspul Opsterlân: 'Animal Farm' yn De Himrik

De bisten komme yn opstân tsjin de boer en nimme de pleats oer. Wiebren Bantema (9) spilet ien fan de bargen yn it iepenloftspul. "De bargen nimme it dan oer, mar dat giet allegear ek net sa goed, want de bisten ûnderling binne it ek net altyd iens."

De twa bargen Napoleon en Sniebal gean dêrnei de striid oan om it liederskip. Napoleon wint dat by eintsjebeslút en Sniebal hat it neisjen. En sa't eltse lieder syn eigen doktrine hat, bart dat ek hjir op de Animal Farm. It animalisme, ofwol de regels fan de buorkerij moatte struktuer jaan oan it libben op de buorkerij, mar oft it dat ek opleveret?

Mear gelyk as de oar

"Je hawwe bisten en bisten, mar je hawwe ek oare bisten en dat binne de opperbisten. En dat binne wy," lizze de bargen Napoleon en Krûper (spile troch Hindrik Mulder en Tineke Nicolai) út. "Wy drinke whisky en smoke sigaren", leit Napoleon út. "En wy genietsje fan al it lekkere iten," follet syn helpke, baarch Krûper oan. "Wy binne de tûke tinkers fan de pleats, wy brûke ús harsens." Napoleon giet fierder: "Wy moatte alle bisten der ûnder hâlde en wa't net docht wat wy wolle, dy jeie wy gewoan fuort."