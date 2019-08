Air Bios: films sjen midden yn in Ljouwerter park

It Dr. Zamenhofpark yn Ljouwert is foar in pear dagen omtsjoend ta in iepenloftbioskoop. Dit hiele wykein binne der ferskate films te sjen. It is in projekt fan Iepen Up en hat de namme Iepen Air Bios. De bioskoop moat minsken by elkoar bringe en se neitinke litte oer aktuele tema's.