Glêsfezel yn De Fryske Marren? Lêste kâns om oan te melden

Ynwenners fan De Fryske Marren kinne har noch ien dei oanmelde foar de oanlis fan glêsfezel. Achtentweintich doarpen hawwe al grien ljocht. Dêr komt it rappe ynternet hoe dan ek. Mar foar de oare doarpen spant it der noch om. As der net genôch minsken harren oanmelde, kin it finansjeel net út en giet it net troch.