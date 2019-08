Cambuur wint nei spannend duel fan FC Den Bosch

Yn it ferfolch fan de earste helte gie it spul op en del. Benammen Mühren krige in pear kânskes foar Cambuur, mar ek Sonny Stevens, de keeper fan Cambuur, moast yn aksje komme. In hurde oertrêding fan Mitchell Paulissen levere him in giele kaart op.

Nei in lyts heal oere waard Den Bosch sterker, en stie it samar 1-1. Troch min ferdigenjen fan linksback David Sambissa, dy't tefolle romte fuort joech, koe de oanfierder fan Den Bosch Danny Verbeek de lykmakker binnen sjitte. Nettsjinsteande in goede kâns foar ferdigener Erik Schouten wie 1-1 ek de stân by it skoft.

Penalty bringt Cambuur foarsprong

Yn de twadde helte wie de earste grutte kâns foar FC Den Bosch. Rodrigues skeat de bal krekt oer nei in goede kombinaasje mei Paco van Moorsel. Den Bosch wie wat sterker, en it wie dúdlik dat de Ljouwerters de kreativiteit fan Robin Maulun, dy't net meidwaan koe troch in blessuere, misten.

It Cambuurpublyk woe in strafskop doe't Kallon ûnderút gie yn de sechstjin meter, mar skiedsrjochter Martin Pérez woe der neat fan witte. Efkes letter gie de bal wol op de stip, doe't Van Deelen troch Abdullahi nei de grûn gie. Robert Mühren makke gjin fout en sette Cambuur wer op foarsprong.

Spannende slotfaze

In pear minuten letter wie der in goede aksje fan ynfaller Oratmangoen, dy't de bal by de earste peal op Mühren spile. De spits út Volendam tikke binnen en makke der mei syn fjirde treffer fan it seizoen 3-1 fan.