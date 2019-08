Friezen kinne gjin potten brekke op EK Skeelerjen yn Pamplona

De puntekoers gie oer tsien kilometer en waard wûn troch de Italiaanske Francesca Lollobrigida, dy't winterdeis ek aktyf is op redens. Maya de Jong kaam ek yn aksje yn de finale, sy waard achttjinde.

Ek de 100 meter sprint waard wûn troch in Italiaanse. Linda Rossi wie mei 10.977 de rapste. Klijnstra siet wol tichtby, mar mei in tiid fan 11.111 siet in medalje der net yn.