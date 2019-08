FIDEO: Fierljepster Anna-Jet Leyenaar yn oanrin nei it NK

Anna-Jet Leyenaar waard yn 2007 yn Vlist kampioen fan Nederlân by de froulju. De fierljepster út Drylts wie doe 14 jier. Twa jier letter pakte se har twadde NK titel yn Jaarsveld. Har winnende ôfstân fan 16.06 meter hat jierrenlang it NK-rekôr west by de froulju.

Tsien jier nei har lêste titel docht se nei in tuskenstop fan acht jier wer mei oan in NK, en se is miskien wol dé outsider.