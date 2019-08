Gjin feroarings yn de basis by Hearrenfean dus wer gjin Daniel Høegh

Høegh rekke yn de lêste oefenwedstriid fan it seizoen blessearre. By de beloften spile hy wol wer in oere mei. Jansen: "Het is natuurlijk wel even lastig om hem dat uit te leggen. Daniël is echt een goeie jongen. Maar die snapt dit wel." Sintraal achteryn spylje no Ibrahim Dresevic en Sven Botman.

Ek Van Rhijn begjint op de bank

Ricardo van Rhijn begjint tsjin Fortuna Sittard sneon op de bank. Tsjin FC Twente begûn hy ek op de bank, mar foel hy yn it skoft yn. Hy ferfong doe Lucas Woudenberg. Jansen: "We kunnen Woudenberg na één mindere helft wel vervangen, maar dat wil ik niet. Zo'n trainer ben ik ook niet. Lucas mag het gewoon weer laten zien." Van Rhijn joech ferline wike oan dat hy stadichoan wer hielendal fit is en him foaral rjochtet op de rjochtsback-posysje.