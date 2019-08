Tinne frou fan Jan Ketelaar stiet hast neist dikke frou

Jan Ketelaar is yn 2010 begûn mei it projekt. Yn gearwurking mei Joop Mulder fan Sense of Place waard it plan ûntwikkele om de froulju op de seedyk by Holwert in plak te jaan. Foardat it safier wie is der hiel wat wetter troch it Waad gien, fan heech nei leech wetter.

Ferline jier desimber kaam de dikke frou te plak. Jierrenlang hat Ketelaar oan de bylden wurke mei wol in pear jier skoft. It projekt wie lang ûnwis en Ketelaar wie somtiden ek frustrearre oer de stadige gong fan saken mar sette troch. Mei stipe fan Joop Mulder, de man dy't leaut yn it projekt dat ûnderdiel is fan it grutte Waadkustprojekt Sense of Place. Keunst en Natuer by inoar bringe is it doel.

De dikke frou stiet foar de wolfeart. Se sjocht út oer it Waad rjochting It Amelân. De konfrontaasje mei de earmoede en honger komt der no by mei de tinne frou.