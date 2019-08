Boargemaster Wassink wol evenemintebelied op Skylge tsjin it ljocht hâlde

De rjochter hat in fergunning skorst omdat de gemeente dêr flaters mei makke hie. It is foar boargemaster Wassink reden om ris kritysk te sjen nei de takomst fan eveneminten op Skylge. Hy fynt dat sawol de gemeenteried as de eilanners dêr har sechje oer dwaan kinne moatte. "We moeten gaan praten over ons evenementenbelied. We hebben nu nog niet zo'n beleid, we hebben nu de afspraak dat de burgemeester toetst op openbare orde en veiligheid, maar je merkt toch wel dat de samenleving wat van dit evenement vindt. En wij proberen om dat in goede banen te gaan leiden."