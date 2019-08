Statushâlders oan it wurk by spuitbussefabryk Motip yn Wolvegea

It fabryk hat lêst fan de krapte op de arbeidsmerk. It yn tsjinst nimmen fan asylsikers mei in ferbliuwsfergunning helpt om dat probleem op te lossen. De gemeente draacht de gadingmakkers foar. Se komme earst yn tsjinst by it útstjoerburo en krije in oplieding by it spuitbussefabryk. Dêrnei krije se in kontrakt foar ûnbegrinze tiid.

De minsken krije in persoanlik begelieder en ek les yn de Nederlânske taal. De gemeente, Motip en it útstjoerburo ha it projekt yn earsten opset foar statushâlders, mar sizze dat ek oare gadingmakkers yn it trajekt passe.