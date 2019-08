Aldeboarn makket him klear foar de 74e Gondelfeart

Tariedings

"Yn maart begjinne de earste gearkomsten." Dan wurde de plannen betocht. "Yn april en maaie begjinne se dan te bouwen en yn juny binne se wol twa of trije dagen wyks dwaande mei bouwen. De bouploegen krije allegear in startbudzjet fan de organisaasje en dêr moatte se it mei dwaan, mar der binne ek wol ploegen dy't der noch eigen jild yn stekke of ynvestearders sykje."

Sjuery

Alle jierren kinne minsken prizen winne mei de gondels. Neffens Nijdam bestiet de sjuery út in ferskaat oan minsken. "Der sit in boukundige en in arsjitekt yn, mar ek ien út 'e teäterwrâld." Uteinlik giet it fansels om it skyld, dy't wûn wurde kin troch de buert dy't op alle ûnderdielen (winner buertjûn, winner fan de buertfersiering, winnende gondel en winner buertkamp) meiïnoar it bêste skoart. Dat hinget dan oan de wenning earne yn Aldeboarn."