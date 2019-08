Kitesurfers Koarnwertersân moatte ynskikke foar oanlis Wynpark Fryslân

Koarnwertersân is foar kitesurfers in toplokaasje. Omdat de mar dêr net djip is en de wyn je altyd werombringt nei de dyk kin der hast neat misgean. Mar fan nije wike ôf moatte de kitesurfers ynskikke. In gersfjild wurdt boulokaasje foar Wynpark Fryslân en parkeare flakby it strân kin dan ek net mear.

De minsken fan it Wynpark ynformearren freed de foaral Dútske kitesurfers mei in smoothie en wat lekkers derby. Sy bliuwe wolkom op it strân, mar moatte de auto tenei fierderop parkearje by it Waadsintrum by de Ofslútdyk.