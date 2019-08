Elektryske Carver moat it ferfiermiddel foar koarte ôfstannen wurde

De nije útfining hat in aksjeradius fan sa'n 75 oant 10 kilometer, ôfhinklik fan de snelheid dêr't de brûker mei rydt. Neffens direkteur Anton Rosier is der foar it ferfier fan de takomst in nije wize fan tinken nedich. Autofabrikanten meitsje eins tradisjonele auto's, mar no elektrysk. En itselde jildt foar de fyts dy't elektrysk wurdt.

De Carver stiet dêr los fan en hat in folslein eigen konsept. De betinkers tinke dat de Carver foar in hiel soad minsken geskikt is fan jong oant âld en foar profesjoneel ferfier oant priveegebrûk.

Idee is al 25 jier âld

De Carver is betocht troch útfiner en ûntwerper Chris van den Brink. It idee is al sa'n 25 jier âld. Mar no pas wurdt hy echt yn produksje naam. Neffens Van den Brink wie it dreechste oan syn útfining om de kanteling fan in scooter en de motor oer te bringen nei in stabyl ferfiermiddel. Auto's mei trije tsjillen dy't al besteane kantelje net.

Carver hopet de kommende jierren tûzenen fan it nije ferfiermiddel te ferkeapjen yn Nederlân en oer de grinzen. De Carver kostet sa'n 9.000 euro.

Foar de finansiering fan it projekt is ûnder oare jild beskikber steld troch de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM).