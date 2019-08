Frysk bedriuw bout ien fan de heechste reuzerêden fan de wrâld

It reuzerêd wurdt 70 meter heech en hat 48 gondels. "Der stiet inselde masine yn Parys, dy't ek boud is troch ús." Douma fertelt dat it in yngewikkelde masine is om te meitsjen. "Der komme ek nochal wat keuringen by te sjen. Wy hawwe in oantal deadlines, mar wy stribje dernei dat it reuzerêd om de krystperioade hinne der echt wol stiet."

Planning

Op it stuit is Mondial dwaande mei it opbouwen fan it reuzerêd. "It is altyd spannend om it dêr op tiid te krijen. Wy moatte noch in soad ynstellingen en keuringen útfiere. Nije wike komme de speaken deryn en dan is de sirkel fan it rêd sichtber, dan komme de gondels deryn en dan begjinne wy mei it testen en dêr binne we dochs wol in oantal wiken mei dwaande."