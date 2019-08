Freedsmerk: "Drugs? Jou it mar frij, jenever kinst ek oeral krije"

De measten woene wol in ûnderskied meitsje tusken hard- en softdrugs. "Lit dy weed mar frij, mar de harddrugs, dêr moatte jo boppe-op sitte!"

Of sa't in oar it útdrukte: "Dy rotsekken moatte jo oppakke en noait wer loslitte!"

Lykwols wie ek foar in soad minsken de konklúzje dat it in kwealik op te lossen probleem is: "It is te fier hinne." "De boven- en onderwereld zijn te veel vermengd."