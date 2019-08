Arends pleatst him foar finale challengertoernoai op Mallorca

Tennisser Sander Arends fan Ljouwert stiet yn de dûbeldfinale fan it challengertoernoai yn Manacor op it Spaanske eilân Mallorca. Mei syn maat David Pel wûn er yn de heale finale fan it Rafa Nadal Open mei 6-4 7-6 (6) fan Luis David Martínez (Fenezuëla) en Felipe Meligeni Alves (Brazilië).