Keunstwurk dobbehynders is der nei 13 jier dochs kaam, freed presintaasje

It hat it hiel skoft duorre foar't it monumint der kommen is, want "soks kostet in pear sinten en dat koe doarpsbelang net lûke", seit Piet Osinga fan Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. "Gelokkich kaam Joop Mulder mei syn ferhalen oer de Waadkust. Wy seine: 'no moatte wy derby wêze, want dit past der presys by.' Doe is it baltsje begûn te rôljen en no is it klear."

It keunstwurk is makke troch Marcel van Luit. It bestiet út in foto fan de rêding fan de hynders dy't op in stik rostefrij stiel projektearre is. It liket op it wetter te driuwen.

Nei al dy jierren is de rêding fan de hynders troch de amazoanes gjin ûnderwerp fan petear mear yn it doap, fertelt Osinga. "Mar as jo minsken hjir op de seedyk treffe, dan moatte se it altyd even oer de hynders hawwe."