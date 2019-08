Acht ton subsydzje foar yn totaal tweintich projekten yn Súdeast-Fryslân

Ien fan de projekten dy't jild krije, is in plan fan histoaryske feriening Smelne's Erfskip. Dy lit in keunstwurk meitsje fan de mûnestiennen fan it eardere sûkereifabryk, dy't yn Drachten stien hat. Dat projekt kostet yn totaal goed 35.000 euro. Smelne's Erfskip krijt no hast 10.000 euro fan it Iepen Mienskipsfûns.

Twa projekten krije in bydrage fan 35.000 euro. De pleatslike radio fan Noardwâlde, RWC, hat in soad lêsten foar de húsfêsting. Om alles yn stân te hâlden is hast 130.000 euro nedich. Dêrmei wolle se ûnder oare de ferâldere apparatuer ferfange en nije programma's meitsje.

It oare projekt dat 35.000 euro krijt is in grien moetingsplak yn Wolvegea. De doarpsskoalle yn Wolvegea wol in brûzend hert fan de wyk wurde. Op it plak moatte buertbewenners nei skoaltiid boartsje en leare kinne. It folsleine skoalplein wurdt renovearre. Dat kostet yn totaal hast 145.000 euro.