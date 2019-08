Grêven De Lemmer fersakje troch drûchte

Op dit stuit wurde de grêven rij foar rij ophege. Ek wurdt der mei wetter sproeid sadat de boppegrûn wat mear útset. Sa soarget de gemeente De Fryske Marren der ek foar dat it begraafplak moai grien bliuwt. Dochs bringt dat ek problemen mei him mei: meanmasines kinne eins net meane yn de fersakke stikken. Dêrby soene de masines skea oprinne en krije jo allegearre swarte plakken yn it gers. Dêrom litte se it gers no wat langer stean, wat der ek foar soarget dat de gatten op it earste each minder opfalle.