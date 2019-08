Organisaasje festival Eilân hâldt fertrouwen, mar baalt fan "azijnpissers"

Neffens Moes leit de fout fan de prosedueres by de gemeente. Sy moatte dat no ek wer goed meitsje, fynt Moes. "De gemeente heeft het ook een beetje erkend dat hier iets mis is gegaan, dus het is aan hen de taak om het te repareren."

Unwissichheid

Yntusken hawwe leveransiers belle mei de organisaasje oft se noch nei Skylge komme moatte mei de materialen. Fan besikers - der binne sa'n 5.500 kaarten ferkocht - krijt de organisaasje noch net in soad fragen. "Ik vind het nog wel meevallen", fertelt Moes. "De bezoekers wachten nog even af. En mocht het niet doorgaan, dan krijgt iedereen z'n geld terug.

De organisaasje hopet moandei útslútsel te hawwen oer it trochgean fan it festival. Yn de tuskentiid besiket de organisaasje de tarieding fan it festival wol safolle mooglik troch te setten, mar ienfâldich is dat net. "We zijn op dit moment gewoon nog bezig met de productie", seit Moes. "Het is nog een behoorlijke onzekerheid, dat heeft iedereen. Het totale proces wordt verstoord."