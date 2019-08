Organisaasje Eilân tinkt dat festival dochs trochgean kin

Sa sitte yn de evenemintefergunning dy't yntusken al ôfjûn is troch de gemeente gebrekken, neffens de rjochter. Der is noch gjin goede lûdsûntheffing en der moat ek noch in ûntheffing jûn wurden foar it stiltegebiet fan Hee.

Neffens Gerrit Jan Moes fan de organisaasje fan Eilân leit de fout by de gemeente en sil dy de fout reparearje. Yntusken hawwe leveransiers belle mei de organisaasje oft se noch nei Skylge komme moatte mei de materialen.

De organisaasje hopet moandei útslútsel te hawwen oer it trochgean fan it festival.