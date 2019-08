"Poerbêst seizoen Súdwest-Fryslân, mar krekt wat minder drok as ferline jier"

By fragen fan Waterland van Friesland oan ûndernimmers wurde positive lûden heard oer de simmer fan 2019. Dy wie net sa goed as yn 2018, it jier mei Ljouwert as Kulturele Haadstêd fan Europa, mar wol better as bygelyks 2017. "It hat in hiel goed seizoen west. It wie wol krekt wat minder drok as ferline jier."

Foar it mjitten fan de toeristyske drokte yn it súdwesten fan Fryslân wurde ferskate metoaden brûkt, fertelt Hoekstra. "Wy hawwe bygelyks sjoen nei hoefaak oft online de wurden 'Fryslân' en 'fakânsje' yn ien berjocht neamd wurde. Dêroan sjogge wy dat dat folle faker is as yn 2017."