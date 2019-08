Minister Schouten jout bioboeren gjin ûntheffing fan fosfaatregeling

Doe't yn 2015 bliken die dat de melkfeehâlderij te folle fosfaat produsearje, waard in pear jier letter it fosfaatrjochtestelsel ynsteld. Te folle fosfaat, dat út mest komt, liedt ta problemen foar boaiem- en opperflaktewetter en dat is skealik foar de natuer.

'Foarrinners wurde straft'

"Een kleine groep voorlopers wordt gestraft voor het mestoverschot van de gangbare sector", skriuwt de organisaasje SOS-Bioboeren. Sy hiene mei stipe fan Greenpeace it fersyk ta ûntheffing yntsjinne. "Ondanks het feit dat biologische bedrijfsvoering een antwoord is op de huidige Nederlandse biodiversiteitscrisis, worden de voorlopers willens en wetens door het ministerie in hun voortbestaan bedreigd. Dit staat haaks op de ambities van de minister rond kringlooplandbouw en eerdere uitspraken over de waarde en de toekomst van de biologische sector." Stichting SOS-Bioboeren giet yn beswier tsjin it beslút fan de minister.