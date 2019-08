Festival Eilân op Skylge mei net trochgean fan de rjochter

Neffens in fertsjintwurdiger fan de gemeente hat de gemeente just goed wurk dien yn it foar. Se ha oan ferskate ynstânsjes advys frege, lykas de plysje, de feilichheidsregio en de provinsje.

'Net goed foar natuer'

De saak wie oanspand troch stichting Ons Schellingerland (SOS) en tolve bewenners fan it eilân, fan wa't de helte by it festivalterrein wennet. Sy wolle it festival by it marke fan Hee keare. It soe net goed wêze foar de natuer. Se fine dat it rekreaasjeterrein in plak fan rêst en romte bliuwe moat. Se sizze dat de organisaasje it festival ôfsizze moat en de besikers it jild weromjaan moat.

De festivalorganisaasje spruts tsjin dat de natuer skea oprinne soe.