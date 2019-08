Heerenveen Lokaal lilk op kolleezje oer gifwolk: "Net efteroer hingje"

De partij krige begjin augustus in tip fan wurknimmers fan ôffalferwurker Omrin njonken de metaalhannel. Dy wurknimmers fertelden dat Wetterskip Fryslân swiere metalen yn it wetter konstatearre hie. "Doe ha we direkt speurd en fragen steld", fertelt Age Hartsuiker, fraksjefoarsitter fan Heerenveen Lokaal. "Doe't we de fragen ynleveren, krigen we kontakt mei in ferslachjouwer fan de Ljouwerter Krante. Dêr binne we wol bliid mei, want je meie wol hast in detektiveburo ynhiere om antwurd op fragen te krijen."

Hartsuiker is benammen lilk op de provinsje en de FUMO. "We ha geregeld konstatearre dat de organisaasje dêr net yn oarder is en dat it foar de gemeente muoilik is om dêrmei gear te wurkjen. De provinsje hat de gemeente totaal net ynformearre oer problemen, de hanthavening of oertredings."