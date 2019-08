SC Cambuur sûnder Maulun en De Jong tsjin FC Den Bosch

De coaching wurdt by Cambuur freed dien troch assistint-trainer Sandor van der Heide: "Ik heb er heel veel zin in, maar het is niet iets nieuws of onbekends hoor. Dat het thuis is, is superleuk."

Under de wedstriid is der gjin kontakt tusken Van der Heide en De Jong. "Als je een oortje nodig hebt met iemand op de tribune, ben je niet capabel voor dit vak", seit Van der Heide. Hy kin wol wer beskikke oer Ragnar Oratmangoen, dy't op de bank sit. Dêr sit ek Sven Nieuwpoort, de ferdigener dy't woansdei in ienjierrich kontrakt tekene yn Ljouwert.