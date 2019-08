Roeister Ymkje Clevering nei Olympyske Spelen en finale WK

Jan van der Bij fan Earnewâld hat him mei de fjouwer-sûnder-stjoerman net pleatst foar de A-finale. Yn de heale finale einigen se as fiifde, wylst se by de earste trije komme moasten om de finale te heljen. Sneon roeie se wol de B-finale.

Ek de frouljus-acht mei Friezinne Aletta Jorritsma hat him net pleatst foar de A-finale op it WK. Yn de werkânsing waarden se fjirde, mar se hiene by de earste twa sitte moatten. Se roeie snein de B-finale.