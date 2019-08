Eineksamens twa learlingen Stedelijk Gymnasium ûnjildich om 'ûnregelmjittichheid'

Neffens wurdfierder Daan Jansen fan de ûnderwiisynspeksje hat it Stedelijk Gymnasium korrekt hannele yn dizze affêre. "In zo'n zaak besluit de school. Wij kijken mee of de besluiten passen binnen de wet- of regelgeving en dat is het geval."

As der wat misgiet by eineksamens, binne 'minsklike flaters' troch in meiwurker fan de skoalle gauris de oarsaak, jout Jansen oan. Jansen wol fierder net sizze wat der krekt misgien is op it Stedelijk Gymnasium yn Ljouwert.