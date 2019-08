Feanster MS-pasjint is 10.000 euro kwyt: "Us wrâld stoarte yn"

Joyce en har man Sjouke sammelje jild yn foar stamselterapy yn Moskou. De terapy kostet 60.000 euro en dêrom wiene se mei in crowdfunding begûn. "Us wrâld stoarte echt even yn doe't we derefter kamen dat de site ynienen offline wie en al it jild fuort is", seit Sjouke Faber.

Oanjefte

De website blykt net betrouber te wêzen. "Dat is sa soer", seit er. "We hiene echt bewust foar dy site keazen. In protte oaren hiene dat ek al dien. It plaatsje liket echt te klopjen." Sjouke Faber leaut de ferklearring fan de eigener, dy't seit dat er hackt is, net. "As ik syn ferhaal hear, dan tink ik direkt: dit is in oplichter. Ik kin it net foar wier oannimme. Dat docht ekstra sear. Hy docht gjin oanjefte, dan geane by my alle alarmbellen ôf." Sels sille Joyce en Sjouke Faber wol oanjefte dwaan.