Kwalik belangstelling earste ynfojûn oer gaswinning by Skiermûntseach

Tsjinoer de sân besikers fan de ynrinjûn stiene 18 minsken dy't de ynformaasje joegen. Ien fan harren wie direksjelid Chris de Ruyter fan ONE-Dyas. Neffens him giet it net allinnich om jild. "De kassa is belangrijk voor ons, en ook voor de overheid. Maar binnenlands gas is van belang: het is schoner, het levert geld op dat van nut kan zijn voor de transitie én we worden minder afhankelijk van buitenlands gas. Die drie componenten maken het relevant om gas te winnen uit kleinere velden."

Soargen oer útsicht, boaiemdelgong en piipliedingen

Der komme noch twa ynrinjûnen: ien op it eilân Borkum en ien op Skiermûntseach sels. Dêr komme nei alle gedachten mear minsken op ôf om soargen te uterjen oer bygelyks it útsicht, boaiemdelgong en piipliedingen. "Die zorgen gaan we adresseren in het MER-rapport." MER stiet foar miljeu-effektrapportaazje. Dat ûndersyk moat útwize watfoar gefolgen boarringen ha op it miljeu.

ONE-Dyas hopet yn 2022 of 2023 gas winne te kinnen by Skiermûntseach.