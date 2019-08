Twa Fryske ûndernimmers meitsje kâns op ûndernimmingspriis

Ek in jonge ûndernimmer út Grinslân is nominearre foar de priis. De trije binne keazen út acht kandidaten, dy't earder út alle ynstjoeringen selektearre binne. In sjuery sil no bepale wa fan de trije kandidaten de priis wint. De útslach wurdt begjin oktober bekend makke.

De Jonge Ondernemingsprijs wurdt alle jierren útrikt oan in jonge en suksesfolle ûndernimmer.