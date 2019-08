Drokke nacht hoarekaplysje: poepe yn urinoir, lûdsoerlêst en ferkearde ID-kaart

Oan it begjin fan de jûn wie der in jonge frou dy't yn in kafee in epileptyske oanfal krige. Se lei op de grûn en it personiel hie it kafee ûntromme. De frou waard nei it sikehûs brocht.

Dêrneist moast de hoarekaplysje ûnder oare optrede tsjin lûdsoerlêst út in hûs oan it Ruterskertier: de muzyk waard hieltyd lûder set mei de ruten iepen.

In 17-jierrige jonge út de Noardeastpolder besocht op de ID-kaart fan syn âldere broer in kafee yn te kommen en in Ljouwerter poepte yn in hoarekagelegenheid yn in urinoir. In ynwenner fan de gemeente Waadhoeke gie ek op de bon, omdat er ferfelend wie.