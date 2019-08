Balkon as flechtrûte by flatbrân: "Wachten was geen optie, het was helemaal zwart"

Ofrûne sneon wie der dus ek al brân yn deselde flat. "Ien bûten rôp dat ik derút moast. Ik tocht: alwer? It is de twadde kear al. Mar doe die ik de foardoar iepen: neat oars as reek en swarte rommel."

In kroech yn de buert waard brûkt as opfangplak. Ien man wie dêrhinne rûn yn de ûnderbroek. "M'n oudste dochter heeft met net een broek gebracht, want ik ben in de onderbroek uit het raam gesprongen." Benaud is er net: "Ik ben altijd beroepsmilitair geweest, ze maken mij de pis niet lauw."