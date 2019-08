Fryslân bliuwt achter by eksplosive groei tal speed-pedelecs yn Nederlân

In speed-pedelec is een ekstra rappe e-bike, dêr't je maksimaal 45 kilometer de oere mei ride meie. De regels foar it gebrûk fan sa'n fyts binne itselde as by in bromfyts. De brûker moat in helm drage en de fyts moat registrearre wurde mei in giel kenteken.

Speed-pedelecs binne in stik djoerder as gewoane elektryske fytsen. Foar minder as 1.000 euro kinst al in e-bike keapje, mar in speed-pedelec kostet tusken de 3.000 en 10.000 euro.