Fertraging op spoar Ljouwert-Grins troch kabelbreuk by Zuidhorn

Treinreizgers moatte tongersdei rekken hâlde mei fertraging op it spoar tusken Ljouwert en Grins. Troch in kabelbreuk by Zuidhorn ride der gjin treinen tusken it doarp en de stêd Grins. Arriva hat bussen ynset. It duorret nei ferwachting oant 13.30 oere dat de treinen wer normaal ride.