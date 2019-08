Twa ferwûnen by botsing tusken frachtwein en buske op A7, kilometerslange file

Twa minsken binne tongersdeitemoarn betiid ferwûne rekke by in ûngelok op de A7 by Beetstersweach. In frachtwein kaam op de sneldyk yn botsing mei in pick up bus en it buske rekke dêrby swier skansearre. De ferwûnen binne oerbrocht nei it sikehûs, ien fan harren soe der slim oan ta wêze.