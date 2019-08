UPDATE: Brân master yn Boksdoornstrjitte yn Ljouwert, minsken allegearre befrijd

De brânwacht fan Ljouwert is op it plak oanwêzich en ek trije korpsen út omlizzende plakken binne ynskeakele. Fierder wie der in traumahelikopter. De strjitte is ôfsletten en de brânwacht hat oanjûn ek in hûn en in parkyt út de wenningen helle te hawwen.

Hoe't de brân krekt ûntstie, is net bekend. Neffens omwenners soe der in hurde knal by de brân te hearren west ha. It kompleks stammet út de jierren '50.