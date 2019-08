Grutte brân yn portykflat Boksdoornstrjitte yn Ljouwert: minsken opsletten

De brânwacht fan Ljouwert is op it plak oanwêzich en ek korpsen út omlizzende plakken binne ynskeakele. Der soe ek in traumahelikopter ûnderweis wêze. De strjitte is ôfsletten.

Hoe't de brân krekt ûntstie, is net bekend. Neffens omwenners soe der in hurde knal by de brân te hearren west wêze.

Twadde brân yn fiif dagen

It is al de twadde kear yn fiif dagen dat der brân yn de portykflat is. Yn de nacht fan freed 23 op sneon 24 augustus wie der ek al brân yn itselde gebou. Doe waard der ek in bewenner oanholden, dy't nei syn hûs woe om in hûn te rêden, tsjinholden waard en agressyf reagearre.