ONS Snits giet mei 0-3 ûnderút tsjin ADO’20 yn kwalifikaasjeronde

ADO'20 kaam as thúsploech al nei fiif minuten op foarsprong troch in yntikker fan Sead Mazreku. De ploech krige in hoekskop, mar it slagge Luc Schuffelen net om de bal yn de goal fan de Snitsers te koppen.

0-1 foar it skoft

Jan Dommerholt fan ONS Snits krige twa kear in kâns yn de wedstriid, mar it slagge noch net in goal te meitsjen. Mei de twadde kâns skeat hy rjocht yn de hannen fan keeper Mats van der Wijst. Foar it skoft slagge it de Fryske ploech om ADO'20 hieltyd mear tebek te kringen, mar de stân bleau 0-1 foar de Snitsers.

ONS Snits op efterstân

In lyts heal oere foar de ein fan de wedstriid koe Maurizio Brenna de 2-0 foar ADO'20 meitsje mei in skot fan ôfstân. Dêrnei keas ONS Snits derfoar om Jelle de Graaf yn te wikseljen foar Tyson dos Santos. Dat bleau net de iennige wiksel by ONS, want Jordy den Hoedt en Wesley Tankink makken plak foar Tom Arissen en Ruendel Martina.

Giele kaart

It duorre lykwols net lang foar't Martina in giele kaart krige. Hy besocht in penalty foar inoar te krijen, mar de skiedsrjochter stie tichtby en bestrafte him foar syn schwalbe.

Fiif minuten foar de ein fan de wedstriid die bliken dat it wier net mear goedkaam foar de ploech út Snits: Meraj Allahdad makke de 3-0 foar ADO'20. Dêrmei is de wedstriid beslist.