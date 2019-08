FNP kritysk op Deputearre Steaten oer subsydzjekwestje Adelaartsjerke

Neffens FNP is it tige frjemd dat de Provinsje sels nei in wike noch neat sizze koe oer wat no de status fan de subsydzje-oanfraach wie. "De Provinsje moat dêr skerper op wêze as bliken docht dat projektûntwikkelders wol it jild opstrike mar dêrnei de boel gau wer trochferkeapje," jout wurdfierder Corlienke de Jong oan.

Wa is ferantwurdlik?

De Jong wol witte hoe't de ynformaasje krekt yn it provinsjale subsydzjeregister fêstlein wurdt en oft der noch mear fan sokke gefallen binne. It is it FNP net dúdlik wa't no ferantwurdlik is om de ynformaasje oer subsydzjes by te hâlden by de Provinsje.