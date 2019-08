Toeristen spriede harren hieltyd mear oer it lân: is dat foar Fryslân posityf?

Neffens Albert Hendriks fan toeristeburo Friesland Holland moatte der net mear toeristen nei Fryslân te kommen as dat no it gefal is. "Ik tink dat wy de grins fan it maksimum berikt hawwe. It is no wol goed, de rek is der hast wol út. De hotels sitte fol. It gefaar is dat de boel ferspest wurdt en dat de moeting mei it autentike fan de provinsje net mear mooglik is," seit hy.

Groei

Hy sjocht lykwols wol de groei yn de sektor. "Ik tink dat it om in groei giet fan tusken de 5 en de 10 persint. Yn elts gefal jildt dat foar in part fan ús reisorganisaasje mei in groei fan 10 persint dit jier. En ferline jier ek al," jout Hendriks oan.

Autentisiteit

Massatoerisme soe net goed wêze foar Fryslân. "Jo rinne gefaar dat de autentisiteit fan de provinsje oantaasten wurdt. Der moatte yn Hylpen gjin Giterske tastannen komme. Giteren moatst as in soarte pretpark sjen, in 'botsboatepark.' Soks past net yn Fryslân. De minsken dy't nei Fryslân komme, dy komme foar de Fryske kultuer, natuer en wettersport."

Waarsôfhinklik

It toerisme hinget bot oan it waar: as der in soad sinneskyn is, nimt it tal boekingen daalks ta. "As Piet Paulusma in moai-waarperioade oankundiget sjochst dat daalks yn de boekingen. Mar ik haw wol it idee dat de toeristen dit jier better sprieden binne. Ferline jier wiene der mei Kulturele Haadstêd sa'n soad eveneminten ticht op inoar, dat wie net altyd goed."