Rûzjemakker moat frou 3.000 euro betelje foar brutsen pink yn Wolvegea

In man fan 21 jier út Drinte moat in skeafergoeding betelje fan 3.000 euro, nei in rûzje yn in kafee yn Wolvegea. Dat hat de rjochter woansdei bepaald. De rûzje wie yn de nacht fan 27 jannewaris, yn de Baerdstraat yn Wolvegea. De man út it Drintse Diever moat de skeafergoeding betelje oan in frou. Hy hie har slein by by de rûzje yn it kafee. Doe wie de frou fallen en hie sy har pink brutsen.